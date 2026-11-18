Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
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18.11.2026 12:05:02
AST SpaceMobile Is 78% Below Its High and Pushed Its Launch Target to 2027. Here’s the Exact Price Where I’d Finally Buy.
AST SpaceMobile's (NASDAQ:ASTS) stock closed at a record high of $133.09 per share on May 28, 2026. But today, the satellite maker's stock trades at about $29 per share.
AST produces low-Earth orbit (LEO) satellites for cellular connectivity. It helps wireless carriers, including AT&T (NYSE:T) and Verizon (NYSE:VZ), expand their networks to remote areas.
Image source: Getty Images.
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