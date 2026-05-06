AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
06.05.2026 17:25:00
AST SpaceMobile Is Impossible to Ignore Right Now. Here's What to Do With It.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), a developer of low Earth orbit (LEO) satellites, went public through a merger with a special-purpose acquisition company (SPAC) on April 7, 2021. The combined company's stock started trading at $11.63 on its first day, but it eventually sank to an all-time low of $2.01 on April 2, 2024. Yet today, its stock trades at nearly $70.AST initially disappointed its investors by delaying its first commercial launches and racking up steep losses. But it bounced back after securing some big telecom deals and finally launching its first satellites. So is AST's high-flying stock still worth buying today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|
20.04.26
|Raumfahrt-Panne trifft Aktie: AST SpaceMobile nach Fehlplatzierung durch Bezos‘ Blue Origin unter Druck (finanzen.at)
|
01.03.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|55,60
|-7,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.