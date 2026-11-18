Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
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18.11.2026 16:31:53
AST SpaceMobile Issues 10 Million Shares to Firefly in Rocket Engine License Deal
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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