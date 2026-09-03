AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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03.09.2026 11:28:00
AST Spacemobile Just Moved Its Commercial Launch Target to 2027. Is That Bad News for Its Stock?
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) develops constellations of low Earth orbit (LEO) satellites that help telecom companies -- like AT&T (NYSE: T) and Verizon (NYSE: VZ) -- expand their wireless networks to remote areas that their terrestrial towers can't reach. It's launched 13 of its BlueBird satellites so far, and 12 of them are currently in orbit. But after closing at a record high of $133.09 per share on May 28, 2026, AST's stock dropped back to the low $60s. A major cause of that decline was its slower-than-expected expansion. Back in late 2025, it claimed it could have 45 to 60 satellites in orbit by the end of 2026. But after losing BlueBird 7 in orbit in April, it reduced that target to just 45 satellites. During its second-quarter report in July, it pushed back the 45-satellite target to early 2027. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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