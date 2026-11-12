AST SpaceMobile präsentierte Quartalsergebnisse

AST SpaceMobile präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 44,00 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -39,860 ARS je Aktie erzielt worden.

AST SpaceMobile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,47 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 224,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,58 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at