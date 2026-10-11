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11.10.2026 21:56:00
AST SpaceMobile Shipped 3 More BlueBird Satellites to Cape Canaveral. Here's How Many It Needs in Orbit Before Revenue Shows Up.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), a developer of low Earth orbit (LEO) satellites, has successfully launched 13 of its BlueBird satellites to date. These satellites, which are much bigger than SpaceX's (NASDAQ: SPCX) Starlink satellites, help telecom giants like AT&T (NYSE: T) and Verizon (NYSE: VZ) expand their cellular networks to remote areas that their terrestrial towers can't reach. AST is already working with over 60 carriers to reach more than 3 billion wireless subscribers worldwide, so it clearly has plenty of room to grow.
However, AST doesn't generate any recurring commercial revenue yet. Instead, it generates all of its revenue from government contracts and prepayments from its telecom partners.
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