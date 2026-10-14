AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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14.10.2026 18:30:00
AST SpaceMobile Stock: Buy, Sell, or Hold?
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) is moving closer to commercial scale with a growing satellite fleet, major carrier relationships, and an ambitious deployment plan. But new questions around competition, funding, and execution could be cause for concern.
Stock prices used were the market prices of Sept. 28, 2026. The video was published on Oct. 12, 2026.
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