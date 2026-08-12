AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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12.08.2026 21:10:00
AST SpaceMobile Trades Near $74. Here's The Subscriber Math That Justifies It.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), a developer of low Earth orbit (LEO) satellites, went public through a merger with a special purpose acquisition company on April 7, 2021. It started trading at $11.63 per share on its first day, but now trades at nearly $74 per share.That rally was driven by its partnerships with telecom giants such as AT&T and Verizon, the launch of its first commercial satellites, and its ambitious expansion plans. But with a market cap of $21.5 billion, it already trades at 127 times this year's sales. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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