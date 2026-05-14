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14.05.2026 06:31:29
AST SpaceMobile veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AST SpaceMobile äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 62,40 ARS. Im Vorjahresquartal waren -14,070 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 20,89 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 757,9 Millionen ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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