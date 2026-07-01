AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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01.07.2026 19:32:36

AST SpaceMobile vs. Boeing: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Will the explosive growth of a satellite pioneer or the recovery of an aerospace titan yield better results for your portfolio? Investors must weigh AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) against Boeing (NYSE:BA) today.AST SpaceMobile aims to revolutionize global connectivity via space-based cellular broadband for standard smartphones. Meanwhile, Boeing remains a cornerstone of global aviation and national security, manufacturing commercial planes and defense systems. Both companies face high-stakes capital requirements and technical hurdles, making this a classic matchup of growth potential versus industrial scale.AST SpaceMobile is developing the first space-based cellular broadband network designed to connect directly to existing mobile devices. The company has secured definitive commercial agreements with major partners like AT&T and Verizon, targeting a global market of nearly 3 billion subscribers. However, having a few massive telecommunications partners means that customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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