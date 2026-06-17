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17.06.2026 22:18:45

AST SpaceMobile vs. Joby Aviation: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors seeking exposure to the next generation of transportation and communication face a choice between AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) and Joby Aviation (NYSE:JOBY) in today's evolving market.AST SpaceMobile aims to eliminate cellular dead zones using a space-based network that connects directly to standard smartphones. Joby Aviation is focused on transforming urban travel with its all-electric vertical takeoff and landing aircraft. Both companies represent high-growth investments in nascent industries, where massive potential for scale meets significant technical and regulatory hurdles.AST SpaceMobile builds a space-based cellular broadband network designed to work directly with standard, unmodified smartphones. The company has partnered with over 50 mobile network operators, serving nearly 3 billion combined subscribers across strategic markets such as the United States, Europe, and Japan. Its goal is to eliminate connectivity gaps globally by providing satellite-to-phone service without the need for additional terrestrial hardware.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A- 75,30 1,62% AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Joby Aviation Incorporation Registered Shs 8,30 1,84% Joby Aviation Incorporation Registered Shs

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