AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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20.11.2026 19:30:02
AST SpaceMobile vs. Redwire: Which Space Infrastructure Stock Is a Better Buy for 2027?
The private space economy is rapidly expanding as satellite technology and infrastructure become more accessible. Deciding between AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) and Redwire (NYSE:RDW) depends on your appetite for high-stakes disruption versus established hardware manufacturing.
AST SpaceMobile seeks to eliminate global connectivity gaps by providing cellular service from orbit. Redwire serves as a critical supplier of components, sensors, and microgravity research platforms. This comparison examines how their differing business models, financial health, and operational risks align with long-term investment goals.
As a unique entrant among communication stocks, AST SpaceMobile is developing a satellite constellation to deliver broadband directly to mobile devices. It has formed strategic agreements with major carriers including AT&T (NYSE:T) and Verizon Communications (NYSE:VZ) to serve their existing customers. Reliance on these large network operators to reach subscribers introduces a level of customer concentration risk to the business model.
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Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|20,90
|-10,30%
|Redwire Corp Registered Shs
|5,15
|-13,59%
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