Orbit Corporation Aktie
WKN DE: A0M7Q9 / ISIN: INE628H01015
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24.11.2026 19:30:30
AST SpaceMobile Wants 45 Satellites in Orbit by Mid-2027. Can It Get There?
AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) is rapidly expanding its satellite business, with revenue growth and manufacturing capacity pointing toward a significant opportunity. But its goal of approximately 45 satellites in orbit by mid-2027 depends on launch providers keeping pace. With major carrier partnerships, substantial funding needs, and a stock below its previous high, the next milestones could prove decisive.
Stock prices used were the market prices of Nov. 11, 2026. The video was published on Nov. 23, 2026.
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|21,55
|-8,10%
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