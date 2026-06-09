Orbit Corporation Aktie
WKN DE: A0M7Q9 / ISIN: INE628H01015
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09.06.2026 21:38:00
AST SpaceMobile’s stock experiences rocky trading as SpaceX plans to launch its satellites into orbit
The company is developing a space-based broadband cellular network that could rival Elon Musk’s Starlink.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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