ASTA Energy Solutions Aktie

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WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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Teilausstieg 30.09.2026 08:04:00

Asta Energy-Aktie fällt: Großaktionär verkauft für 30 Millionen Euro

Asta Energy-Aktie fällt: Großaktionär verkauft für 30 Millionen Euro

Großaktionär Michael Tojner hat bei Asta Energy Aktien verkauft und damit einen Teil seiner Beteiligung zu Geld gemacht.

Tojner reduziert Anteil an Asta Energy

OED (dpa-AFX) - Der Großaktionär Michael Tojner hat beim österreichischen Kupferspezialisten ASTA Energy Solutions seinen Anteil reduziert und damit Kasse gemacht. Über seine Holding ETV Montana Tech verkaufte Tojner eine halbe Million Aktien und damit 3,5 Prozent des Grundkapitals für 60 Euro das Stück, wie das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Oed mitteilte. Der Abschlag zum Xetra-Schlusskurs am Vorabend betrug damit 6,5 Prozent. Die Aktie notierte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt bei 60,90 Euro und damit gut 5 Prozent unter dem Vortagesschluss.

ETV Montana Tech bleibt Mehrheitseigner

Mit dem Erlös will die ETV Montana Tech teilweise vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Montana Aerospace erfüllen. Die Aktien wurden bei internationalen institutionellen Investoren untergebracht. ETV Montana Tech und Makra GmbH hielten gemeinsam weiter die Mehrheit an Asta Energy mit einem Anteil von rund 51,2 Prozent, hieß es. Der Streubesitz habe sich auf rund 42,9 Prozent erhöht./men/nas

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Bildquelle: ASTA

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14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
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