ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
|Teilausstieg
|
30.09.2026 08:04:00
Asta Energy-Aktie fällt: Großaktionär verkauft für 30 Millionen Euro
Tojner reduziert Anteil an Asta Energy
OED (dpa-AFX) - Der Großaktionär Michael Tojner hat beim österreichischen Kupferspezialisten ASTA Energy Solutions seinen Anteil reduziert und damit Kasse gemacht. Über seine Holding ETV Montana Tech verkaufte Tojner eine halbe Million Aktien und damit 3,5 Prozent des Grundkapitals für 60 Euro das Stück, wie das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Oed mitteilte. Der Abschlag zum Xetra-Schlusskurs am Vorabend betrug damit 6,5 Prozent. Die Aktie notierte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt bei 60,90 Euro und damit gut 5 Prozent unter dem Vortagesschluss.
ETV Montana Tech bleibt Mehrheitseigner
Mit dem Erlös will die ETV Montana Tech teilweise vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Montana Aerospace erfüllen. Die Aktien wurden bei internationalen institutionellen Investoren untergebracht. ETV Montana Tech und Makra GmbH hielten gemeinsam weiter die Mehrheit an Asta Energy mit einem Anteil von rund 51,2 Prozent, hieß es. Der Streubesitz habe sich auf rund 42,9 Prozent erhöht./men/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASTA Energy Solutions
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
08:04
|Asta Energy-Aktie fällt: Großaktionär verkauft für 30 Millionen Euro (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: ETV Montana Tech Holding GmbH platziert erfolgreich 500.000 Aktien der ASTA Energy Solutions AG (EQS Group)
|
29.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Asta Energy fallen nachbörslich - Mehrheitseigner verkaufen (dpa-AFX)
|
29.09.26
|EQS-News: ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH starten Platzierung von bis zu 500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy Solutions AG (EQS Group)
|
28.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu ASTA Energy Solutions
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|62,00
|2,65%