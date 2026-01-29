ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
|Börsengang
|
29.01.2026 21:14:00
ASTA Energy-Aktie vor IPO: Preisspanne voll ausgereizt
Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für Freitag geplant. ASTA Energy ist damit der erste Börsenneuling in Frankfurt in diesem Jahr.
Siemens Energy als Ankerinvestor
Der deutsche Energietechnik-Konzern Siemens Energy tritt als Ankerinvestor auf. Er allein hatte sich im Vorfeld verpflichtet, Aktien im Wert von rund 25 Millionen Euro zu zeichnen, insgesamt hatte ASTA bereits vorab für knapp ein Drittel der Anteile Zusagen vorliegen. Der Streubesitz von ASTA liegt nach der Zuteilung bei rund 39 Prozent, Mehrheitsaktionär bleibt der österreichische Unternehmer Michael Tojner mit knapp 55 Prozent. Tojner ist in Deutschland auch als Großaktionär des Batterieherstellers Varta bekannt.
125 Millionen Euro für ASTA
ASTA selbst fließen aus einer Kapitalerhöhung 125 Millionen Euro zu. Mit dem Geld will das Unternehmen sein Wachstum finanzieren und von der steigenden Nachfrage durch die Energiewende profitieren. Mit rund 1400 Mitarbeitern fertigt ASTA an sechs Standorten weltweit Kupferanwendungen, die in Hochspannungstransformatoren, Generatoren und zunehmend auch in Rechenzentren verbaut werden. Weitere Mittel sollen in die Recycling-Sparte in Brasilien und Europa sowie in die Schuldentilgung bei der bisherigen Muttergesellschaft Montana fließen.
stf/patAPA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASTA Energy Solutions
|
30.01.26
|EQS-News: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG MIT ERFOLGREICHEM BÖRSENGANG (EQS Group)
|
30.01.26
|EQS-News: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SUCCESSFULLY COMPLETES IPO (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-Adhoc: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST (EQS Group)
|
26.01.26
|ASTA Energy-Aktie vor IPO: Preisspanne festgesetzt (APA)
Analysen zu ASTA Energy Solutions
Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|40,00
|-6,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.