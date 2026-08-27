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WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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Umsatz gestiegen 27.08.2026 11:01:00

ASTA Energy-Aktie zieht an: Weltweiter Netzausbau treibt starkes Halbjahresergebnis

ASTA Energy-Aktie zieht an: Weltweiter Netzausbau treibt starkes Halbjahresergebnis

Die starke Nachfrage aus dem Energiesektor sorgt beim Kupferspezialisten ASTA Energy deutlich für Auftrieb.

So kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr um gut ein Fünftel auf knapp 436 Millionen Euro, wie der SDAX-Neuling am Donnerstag im österreichischen Oed mitteilte. Zugleich schwoll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen abseits von Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) um 54 Prozent auf 37 Millionen Euro an. Den Gewinn unter dem Strich konnte ASTA mit 22,5 Millionen Euro sogar weit mehr als verdoppeln.

Das Unternehmen profitiert derzeit erheblich vom weltweiten Netzausbau und Investitionen in erneuerbare Energien. In den ersten sechs Monaten sicherte sich ASTA Energy mehrere neue Langzeitverträge mit namhaften Unternehmen wie Siemens Energy und Andritz. 2026 steuert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf ein Rekordjahr zu. Erst vor wenigen Tagen hatte das Management um Vorstandschef Karl Schäcke dazu seine Ergebnisprognose für das Jahr angehoben. Diese bekräftigte er nun.

Die ASTA Energy-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 6,99 Prozent auf 58,20 Euro.

/tav/stw

OED (dpa-AFX)

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So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquelle: ASTA

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