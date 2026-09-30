ASTA Energy Solutions Aktie

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WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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Aktienplatzierung 30.09.2026 18:08:00

ASTA Energy Solutions-Aktie fällt: Großaktionär platziert 500.000 Aktien

ASTA Energy Solutions-Aktie fällt: Großaktionär platziert 500.000 Aktien

Die teilweise dem Industriellen Michael Tojner gehörende ASTA Energy Solutions AG hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass deren Großaktionär ETV Montana Tech Holding die Platzierung von insgesamt 500.000 Aktien der Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen hat.

Der Preis wurde mit 60 Euro je Aktie festgelegt. Die Aktien wurden "bei einer breiten Basis internationaler institutioneller Investoren platziert", so ASTA Energy Solutions . Die Makra GmbH habe dabei keine ihrer Aktien veräußert. Die Erlöse sollen zum Teil zur Erfüllung der vertraglichen Earn-out-Verpflichtung gegenüber der Montana Aerospace AG verwendet werden. Nach Abschluss der Platzierung halten ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH gemeinsam weiterhin rund 51,2 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft und bleiben deren Mehrheitsaktionäre. Der Free Float habe sich auf rund 42,9 Prozent erhöht. "Die Transaktion ermöglicht es uns, die angekündigte vertragliche Earn-out-Verpflichtung im Zusammenhang mit der Akquisition von ASTA teilweise zu finanzieren und gleichzeitig den Free Float sowie die Liquidität der Aktie zu erhöhen", wird Tojner in einer Aussendung zitiert.

Die ASTA Energy-Aktie verlor im Wiener-Handel schlussendlich 3,08 Prozent auf 63,00 Euro.

APA

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Bildquelle: ASTA

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