ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
|Aktienplatzierung
|
30.09.2026 18:08:00
ASTA Energy Solutions-Aktie fällt: Großaktionär platziert 500.000 Aktien
Der Preis wurde mit 60 Euro je Aktie festgelegt. Die Aktien wurden "bei einer breiten Basis internationaler institutioneller Investoren platziert", so ASTA Energy Solutions . Die Makra GmbH habe dabei keine ihrer Aktien veräußert. Die Erlöse sollen zum Teil zur Erfüllung der vertraglichen Earn-out-Verpflichtung gegenüber der Montana Aerospace AG verwendet werden. Nach Abschluss der Platzierung halten ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH gemeinsam weiterhin rund 51,2 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft und bleiben deren Mehrheitsaktionäre. Der Free Float habe sich auf rund 42,9 Prozent erhöht. "Die Transaktion ermöglicht es uns, die angekündigte vertragliche Earn-out-Verpflichtung im Zusammenhang mit der Akquisition von ASTA teilweise zu finanzieren und gleichzeitig den Free Float sowie die Liquidität der Aktie zu erhöhen", wird Tojner in einer Aussendung zitiert.
Die ASTA Energy-Aktie verlor im Wiener-Handel schlussendlich 3,08 Prozent auf 63,00 Euro.
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ASTA
Nachrichten zu ASTA Energy Solutions
Analysen zu ASTA Energy Solutions
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|58,60
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.