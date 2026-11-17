Wie das Unternehmen, das mehrheitlich dem Industriellen Michael Tojner gehört, am Dienstag mitteilte, stieg das bereinigte EBITDA um 39,3 Prozent auf 51,0 Mio. Euro (Gesamtjahr 2025: 48,6 Mio. Euro). Der Umsatz legte um 23,3 Prozent auf 649,0 Mio. Euro zu, das Nettoergebnis verdoppelte sich auf 32,9 Mio. Euro.

Die Nachfrage liege in allen Absatzregionen weiterhin über den verfügbaren Kapazitäten, hieß es. Zudem habe sich der Produktmix zugunsten margenstarker Aufträge verbessert. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 7,0 auf 7,9 Prozent, der Gewinn je Aktie stieg von 1,63 auf 2,39 Euro. Durch die Geschäftsentwicklung und den Börsengang im Jänner hat sich auch die Bilanzstruktur gefestigt: Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September bei 46,4 Prozent (Ende 2025: 24,9 Prozent), die liquiden Mittel kletterten auf 143,9 Mio. Euro. Aus einer Nettoverschuldung von 56,6 Mio. Euro zum Jahresende 2025 wurde eine Nettoliquidität von 62,9 Mio. Euro. Der operative Cashflow verdoppelte sich auf 31,5 Mio. Euro. "Wir haben beim Börsengang im Jänner gesagt, was wir vorhaben: Kapazitäten ausbauen, langfristige Kundenpartnerschaften abschließen, Recycling stärken", sagte CEO Karl Schäcke laut Mitteilung. "Nach neun Monaten zeigen die Zahlen, dass wir diesen Plan konsequent umsetzen. Mit diesem Rückenwind gehen wir ins Schlussquartal und wollen unser erstes Börsenjahr mit einem Rekordergebnis abschließen."

Recyclingwerk in Oed und Expansion in den USA

Im dritten Quartal beschloss Asta Energy Solutions eine Investition von rund 17 Mio. Euro in ein neues Recyclingwerk am niederösterreichischen Standort Oed, das Ende 2029 den Betrieb aufnehmen soll. Die Kapazitätserweiterungen an den bestehenden Standorten verliefen planmäßig: Der Ausbau in China sei abgeschlossen, das neue Werk in Bosnien werde Ende November 2026 offiziell eröffnet. Nach dem Bilanzstichtag führte das Unternehmen zudem Darlehen nahestehender Firmen samt Zinsen in Höhe von 36,2 Mio. Euro aus vorhandener Liquidität zurück.

Anfang November vereinbarte Asta zudem mit der Virginia Transformer Corporation den ersten Langzeitvertrag für den US-Markt mit einer Laufzeit bis inklusive 2029. Im ersten Quartal 2027 eröffnet das Unternehmen dort ein eigenes Vertriebsbüro. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Vorstand die im August angehobene Prognose: Erwartet wird unverändert ein bereinigtes EBITDA zwischen 60 Mio. und 64 Mio. Euro sowie ein Umsatz von über 790 Mio. Euro. Das Unternehmen fertigt mit rund 1.600 Beschäftigten an sechs Standorten Kupferlösungen für Stromerzeugung, Stromübertragung und E-Mobilität und ist seit Jänner 2026 an der Frankfurter Börse im SDAX notiert.

Die ASTA Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,05 Prozent höher bei 48,10 Euro.

(APA)