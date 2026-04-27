ASTA Energy Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ASTA Energy Solutions lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,97 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,18 Prozent zurück. Hier wurden 169,5 Millionen EUR gegenüber 173,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 695,80 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 642,65 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at