Astec Industries Aktie
WKN: 885275 / ISIN: US0462241011
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06.05.2026 13:11:02
Astec Industries Announces Fall In Q1 Profit
(RTTNews) - Astec Industries (ASTE) revealed a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $1.3 million, or $0.06 per share. This compares with $14.3 million, or $0.62 per share, last year.
Excluding items, Astec Industries reported adjusted earnings of $12.5 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.3% to $396.3 million from $329.4 million last year.
Astec Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.3 Mln. vs. $14.3 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.62 last year. -Revenue: $396.3 Mln vs. $329.4 Mln last year.
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