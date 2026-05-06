Astec Industries Announces Fall In Q1 Profit

(RTTNews) - Astec Industries (ASTE) revealed a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $1.3 million, or $0.06 per share. This compares with $14.3 million, or $0.62 per share, last year.

Excluding items, Astec Industries reported adjusted earnings of $12.5 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.3% to $396.3 million from $329.4 million last year.

Astec Industries earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.3 Mln. vs. $14.3 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.62 last year. -Revenue: $396.3 Mln vs. $329.4 Mln last year.