Astec Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Astec Industries äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Astec Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 400,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 359,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,68 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,41 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,31 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at