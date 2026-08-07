Astec Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astec Industries präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 330,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 408,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at