Astec Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Astec Industries veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Astec Industries ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,31 Prozent auf 396,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at