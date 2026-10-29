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29.10.2026 06:31:29
Astec Lifesciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Astec Lifesciences äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 16,79 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,350 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 737,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 720,2 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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