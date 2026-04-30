Astec Lifesciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astec Lifesciences gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,48 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Astec Lifesciences ein EPS von -8,140 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,59 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,20 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 37,790 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astec Lifesciences -68,210 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4,48 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at