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03.08.2026 06:31:29
Astec Lifesciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Astec Lifesciences hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,40 INR. Im Vorjahresquartal hatten -16,730 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,25 Prozent auf 835,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Astec Lifesciences 910,8 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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