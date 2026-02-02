|
Astec Lifesciences präsentierte Quartalsergebnisse
Astec Lifesciences gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astec Lifesciences -20,440 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Astec Lifesciences im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Astec Lifesciences 938,6 Millionen INR umsetzen können.
