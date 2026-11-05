Astec Q3 Loss Widens; Cuts FY26 EBITDA Outlook

(RTTNews) - Astec Industries, Inc. (ASTE), a manufacturer of equipment for road building, aggregate processing and concrete production, on Thursday reported a wider loss for the third quarter. The company lowered its full-year adjusted EBITDA outlook, citing softer-than-expected demand and macroeconomic uncertainty, despite a sharp increase in backlog.

Net loss widened to $12.2 million, or $0.53 per share, from $4.2 million, or $0.18 per share, in the prior-year quarter. Adjusted net loss was $0.3 million, compared with adjusted net income of $10.8 million a year earlier. Adjusted earnings per share were a loss of $0.01, versus earnings of $0.47 per share.

Net sales edged up 0.7% to $352.4 million from $350.1 million. Infrastructure Solutions sales declined 2.2% to $189 million, while Materials Solutions sales increased 4.1% to $163.4 million.

For full-year 2026, Astec now expects Adjusted EBITDA of $140 million to $150 million, down from its previous forecast of $160 million to $175 million.