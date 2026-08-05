Astellas Pharma Aktie
WKN DE: A0YGQP / ISIN: US04623U1025
|
05.08.2026 09:10:45
Astellas Pharma Earnings Up In Q1; Guides FY27
(RTTNews) - Astellas Pharma Inc. (4503.T, ALPMF, ALPMY), a pharmaceutical and life sciences company, on Wednesday reported higher net income in the first quarter compared with the previous year.
For the first quarter, profit attributable to owners of the parent increased to 141.81 billion yen from 68.42 billion yen in the previous year.
Earnings per share were 78.96 yen versus 38.11 yen last year.
Operating profit jumped to 184.51 billion yen from 94.65 billion yen in the prior year.
Revenue increased to 640.91 billion yen from 505.79 billion yen in the previous year.
Looking ahead, the company expects fiscal 2027 revenue to increase 3.8% year over year to 2.22 trillion yen. Full-year 2027 operating profit is projected to rise 3.2% to 395 billion yen.
Profit attributable to owners of the parent for fiscal 2027 is expected to increase 2.9% year over year to 300 billion yen, with basic earnings per share projected at 167.46 yen.
Astellas Pharma closed trading 0.44% lesser at JPY 2,159 on the Tokyo Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astellas Pharma Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|
04.08.26
|Ausblick: Astellas Pharma präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Astellas Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Astellas Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Astellas Pharma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Astellas Pharma Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.