Astellas Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Astellas Pharma hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Astellas Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,43 Milliarden USD im Vergleich zu 3,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,08 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14,20 Milliarden USD gegenüber 12,54 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at