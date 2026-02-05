Astellas Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astellas Pharma hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -54,550 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 571,21 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 517,41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

