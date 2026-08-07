Astellas Pharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astellas Pharma hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Astellas Pharma ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,02 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Astellas Pharma 3,50 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at