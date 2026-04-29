|
29.04.2026 06:31:29
Astellas Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Astellas Pharma hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Astellas Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,84 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,12 Prozent auf 537,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 459,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 162,77 JPY beziffert, während im Vorjahr 28,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2 139,25 Milliarden JPY – ein Plus von 11,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Astellas Pharma 1 912,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil - DAX in Grün - Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.