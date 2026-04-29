Astellas Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Astellas Pharma hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Astellas Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,84 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,12 Prozent auf 537,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 459,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 162,77 JPY beziffert, während im Vorjahr 28,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2 139,25 Milliarden JPY – ein Plus von 11,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Astellas Pharma 1 912,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at