Astellas Pharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Astellas Pharma hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astellas Pharma 0,300 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,96 Milliarden USD – ein Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astellas Pharma 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at