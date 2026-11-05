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05.11.2026 06:31:28
Astellas Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Astellas Pharma hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Astellas Pharma 44,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 629,95 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 524,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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