Astellas Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Astellas Pharma hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Astellas Pharma einen Gewinn von -0,360 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Astellas Pharma 3,71 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at