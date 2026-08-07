Astellas Pharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Astellas Pharma lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 79,15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 38,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 640,91 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 505,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at