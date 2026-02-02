Aster DM Healthcare informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aster DM Healthcare stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Aster DM Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,14 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,86 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,50 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at