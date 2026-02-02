|
02.02.2026 06:31:29
Aster DM Healthcare informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aster DM Healthcare stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Aster DM Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,14 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,86 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,50 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!