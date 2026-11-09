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09.11.2026 06:31:29
Aster DM Healthcare präsentierte Quartalsergebnisse
Aster DM Healthcare hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,19 INR, nach 2,13 INR im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Aster DM Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 28,29 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 136,32 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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