Aster DM Healthcare vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aster DM Healthcare präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Aster DM Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,67 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,60 Prozent auf 13,11 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at