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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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07.07.2026 16:58:51

Astera Labs Chairman Manuel Alba Sells $60.5 Million Stock. It it Time to Sell ALAB Shares Too?

Manuel Alba, the chairman of the board of Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB), sold ~137,000 shares of common stock on July 1, for a total value of approximately $60.5 million. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($442.01); post-transaction value based on July 1, 2026 market close ($430.86).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Astera Labs Inc Registered Shs 332,00 -0,30% Astera Labs Inc Registered Shs

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