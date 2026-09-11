Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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11.09.2026 21:27:01
Astera Labs Chairman Manuel Alba Sells 183,000 Shares for $51.3 Million. How Big of a Red Flag Is This?
Manuel Alba, the Chairman of Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB), sold 183,000 shares of Common Stock on September 1, 2026, for a total value of $51.3 million, according to an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($280.13); post-transaction value based on Sept. 1, 2026 market close ($279.91).
Astera Labs operates as a specialized semiconductor connectivity provider serving the high-growth cloud and artificial intelligence infrastructure markets. The company has achieved significant scale with $1.2 billion in trailing twelve month (TTM) revenue and $369.5 million in TTM net income, demonstrating strong profitability and market traction. Founded in 2017, Astera Labs has established a competitive advantage through its unified software-defined connectivity platform that addresses critical performance and integration challenges in modern cloud and AI data center architectures.
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|Astera Labs Inc Registered Shs
|250,00
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