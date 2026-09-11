Astera Labs Aktie

Astera Labs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.09.2026 21:27:01

Astera Labs Chairman Manuel Alba Sells 183,000 Shares for $51.3 Million. How Big of a Red Flag Is This?

Manuel Alba, the Chairman of Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB), sold 183,000 shares of Common Stock on September 1, 2026, for a total value of $51.3 million, according to an SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($280.13); post-transaction value based on Sept. 1, 2026 market close ($279.91).

Astera Labs operates as a specialized semiconductor connectivity provider serving the high-growth cloud and artificial intelligence infrastructure markets. The company has achieved significant scale with $1.2 billion in trailing twelve month (TTM) revenue and $369.5 million in TTM net income, demonstrating strong profitability and market traction. Founded in 2017, Astera Labs has established a competitive advantage through its unified software-defined connectivity platform that addresses critical performance and integration challenges in modern cloud and AI data center architectures.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ALBA SE 6,55 0,77% ALBA SE
Astera Labs Inc Registered Shs 250,00 2,04% Astera Labs Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen