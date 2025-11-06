Astera Labs gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Astera Labs hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astera Labs -0,050 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Astera Labs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 230,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 113,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at