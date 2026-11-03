Alabama National BanCorporation Aktie
WKN DE: 919423 / ISIN: US0103171056
|
03.11.2026 22:29:22
Astera Labs Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Astera Labs Inc. (ALAB) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $182.944 million, or $0.99 per share. This compares with $91.114 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, Astera Labs Inc. reported adjusted earnings of $243.400 million or $1.32 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 153.7% to $584.899 million from $230.575 million last year.
Astera Labs Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $182.944 Mln. vs. $91.114 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.50 last year. -Revenue: $584.899 Mln vs. $230.575 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.62 To $ 1.66 Next quarter revenue guidance: $ 730 M To $ 750 M
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alabama National BanCorporation (ANB)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alabama National BanCorporation (ANB)
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.