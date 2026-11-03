Astera Labs Inc. Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - Astera Labs Inc. (ALAB) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $182.944 million, or $0.99 per share. This compares with $91.114 million, or $0.50 per share, last year.

Excluding items, Astera Labs Inc. reported adjusted earnings of $243.400 million or $1.32 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 153.7% to $584.899 million from $230.575 million last year.

Astera Labs Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $182.944 Mln. vs. $91.114 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.50 last year. -Revenue: $584.899 Mln vs. $230.575 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.62 To $ 1.66 Next quarter revenue guidance: $ 730 M To $ 750 M