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05.11.2026 06:31:28
Astera Labs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Astera Labs hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Astera Labs 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 584,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 153,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Astera Labs einen Umsatz von 230,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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