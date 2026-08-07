Astera Labs präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astera Labs hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 26,58 ARS. Im letzten Jahr hatte Astera Labs einen Gewinn von 7,57 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 552,86 Milliarden ARS – ein Plus von 150,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astera Labs 220,47 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at