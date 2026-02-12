Astera Labs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Astera Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,17 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astera Labs 3,18 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Astera Labs im vergangenen Quartal 388,85 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 175,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Astera Labs 141,01 Milliarden ARS umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,54 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren -13,320 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Astera Labs im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 192,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 061,77 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 362,87 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at