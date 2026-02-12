12.02.2026 06:31:29

Astera Labs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Astera Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,17 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astera Labs 3,18 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Astera Labs im vergangenen Quartal 388,85 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 175,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Astera Labs 141,01 Milliarden ARS umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,54 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren -13,320 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Astera Labs im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 192,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 061,77 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 362,87 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen