Astera Labs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Astera Labs hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 308,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Astera Labs einen Umsatz von 159,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at