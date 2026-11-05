Astera Labs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Astera Labs hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 33,75 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,10 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 186,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 306,32 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 877,25 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at